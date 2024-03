Cina: ministero Esteri, Usa non interferiscano nelle dispute marittime con le Filippine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non dovrebbero essere coinvolti nelle controversie tra Cina e Filippine nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Lin Jian, nella consueta conferenza stampa tenuta ieri nella capitale cinese. Lin si è così espresso dopo che il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha ribadito sostegno a Manila nella salvaguardia di sovranità, diritti e interessi nel Mar Cinese Meridionale. “Gli Stati Uniti non hanno nulla a che vedere con la questione del Mar Cinese Meridionale. Non dovrebbero essere coinvolti nei problemi tra Cina e Filippine”, ha detto Lin. (segue) (Cip)