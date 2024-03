Cina: ministero Esteri, Usa non interferiscano nelle dispute marittime con le Filippine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine e Stati Uniti sono vincolati da un Trattato di mutua difesa dal 1951, che impegna i due Paesi alla reciproca assistenza in caso di attacco. Lo scorso anno, il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha spinto Washington a chiarire la portata di tale impegno in materia di sicurezza. Nella giornata di ieri, 19 marzo, Blinken ha dichiarato che l'accordo copre gli attacchi armati sferrati contro le forze armate filippine, la sua Guardia costiera, nonché aerei e navi governativi. Blinken ha concluso una visita di due giorni nelle Filippine il 19 marzo. Durante la visita ha incontrato l'omologo filippino Enrique Manalo, con cui ha discusso dei progressi delle relazioni bilaterali e dell'impegno condiviso a rafforzare l'alleanza e perseguire i comuni interessi. Come sottolineato in una nota dal dipartimento degli Esteri delle Filippine, la visita di Blinken segue di pochi giorni quella della segretaria al Commercio, Gina Raimondo. La cooperazione economica è stata uno dei temi centrali della visita, insieme alla cooperazione nel contesto regionale. (Cip)