Grecia: Parlamento respinge mozione di sfiducia contro governo

- Il Parlamento greco ha respinto la mozione di sfiducia contro il governo presentata dal leader del Movimento per il Cambiamento (Pasok), Nikos Androulakis. I voti alla mozione non hanno raggiunto la maggioranza richiesta su un totale di oltre 300 deputati. La mozione era sostenuta da Syriza, il principale partito dell'opposizione, Nea Aristerà (Nuova Sinistra), il Kke, Elliniki lisi (Soluzione Greca) e Plefsi Eleftherias (Rotta per la Libertà). Secondo il regolamento la mozione di sfiducia può essere accettata solo se approvata dalla maggioranza assoluta dell'intero numero di deputati. Il dibattito è durato 3 giorni e si è concluso ieri in tarda serata, con il voto nominale, per un totale di 163 interventi per oltre 40 ore. Lo riferisce l’Agenzia “Ana Mpa”.(Gra)