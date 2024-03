Milano: Edoardo Galli ritrovato questa mattina alla stazione centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, alle 7.45 circa, Edoardo Galli (nato il 28 aprile del 2007, a Gravedona in provincia di Como),scomparso lo scorso 21 marzo, è stato ritrovato presso la Stazione Centrale di Milano, mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa, a Colico. Lo ha riconosciuto una coppia di viaggiatori, che, immediatamente, ha avvisato personale dipendente di Fs Security che, a sua volta, ha richiesto l'intervento della Polizia Ferroviaria. (Com)