Polonia: aerei polacchi e alleati decollati in relazione a ultimi attacchi russi

- Aerei militari polacchi e alleati sono decollati nella notte in relazione alla “intensa attività aerea a lungo raggio della Federazione Russa, legata agli attacchi missilistici contro obiettivi in Ucraina”. Lo ha riferito il comando operativo delle Forze armate polacche. “Sono state avviate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco e il comando operativo monitora costantemente la situazione”, si legge in un comunicato stampa. Il livello di minaccia di attacchi missilistici da parte dell'Aeronautica russa sul territorio dell'Ucraina si è nel frattempo ridotto e “l'operazione aerea polacca e alleata è stata interrotta e le forze e le risorse dispiegate sono tornate allo standard operativo”. (Vap)