India: Modi incontra Bill Gates, discute meccanismi di autenticazione dei contenuti generati da IA (2)

- Modi ha osservato che oggi chiunque può diventare l'autore di deepfake: video falsi creati utilizzando l'intelligenza artificiale. A questo proposito Modi ha invitato a riflettere sulle regole per l’utilizzo di tali tecnologie. “È importante riconoscere che i contenuti deepfake sono generati dall’intelligenza artificiale. Dobbiamo pensare a cosa si può fare e cosa non si può fare”, ha sottolineato Modi. Il Primo Ministro indiano ha evidenziato la necessità di regolamentare il campo dell’IA. Ha osservato che i deepfake hanno inondato il segmento nazionale di Internet. In particolare, il primo ministro ha affermato di aver visto un video in cui lui stesso cantava canzoni garba (una danza tradizionale gujarati accompagnata da canzoni). Modi ha ammesso di essere rimasto stupito dalla qualità del video. Il ministro indiano dell'elettronica e dell'informatica Ashwini Vaishnav ha recentemente affermato che il governo indiano svilupperà una nuova legislazione per combattere i deepfake. Vaishnav ha osservato che questo tipo di contenuti sono diventati una “nuova minaccia per la democrazia”. (Inn)