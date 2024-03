Eritrea: la Maresciallo Shaposhnikov a Massaua, prima visita nave russa nel Paese africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fregata Maresciallo Shaposhnikov è giunta al porto di Massaua, in Eritrea: si tratta della prima visita di una nave da guerra nel Paese africano nella storia moderna della Federazione Russa. Lo ha riferito l'ufficio stampa della Flotta russa del Pacifico. “In onore della prima visita di una nave russa in Eritrea nella storia moderna della Russia, al molo si è tenuta una cerimonia di benvenuto, alla quale hanno preso parte rappresentanti dell'amministrazione locale e delle forze navali del Paese africano. Lo scalo, legato a questioni d'affari, della nave della Flotta del Pacifico durerà diversi giorni, dopodiché la fregata continuerà a svolgere i compiti secondo il programma che prevede una campagna navale a lunga distanza", ha riferito l'ufficio stampa. Durante lo scalo al porto di Massaua è previsto un programma culturale e sportivo per i marinai della Flotta del Pacifico. L'equipaggio della fregata Maresciallo Shaposhnikov visiterà alcune attrazioni locali e parteciperà ad alcune competizioni sportive con gli omologhi del Paese africano. (Rum)