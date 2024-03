Giappone: Usa addestrano forze navali all'impiego di missili da crociera Tomahawak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina degli Stati Uniti ha iniziato ad addestrare la Forza di autodifesa del Giappone all'impiego in combattimento dei missili da crociera Tomahawk di fabbricazione statunitense. Lo ha riferito l'emittente televisiva "Nhk", secondo cui una sessione di addestramento di cinque giorni è iniziata lunedì. Secondo "Nhk", all'addestramento hanno preso parte 20 ufficiali del puntamento della marina giapponese, a bordo di un cacciatorpediniere lanciamissili classe Aegis della Marina Usa all'ancora presso la base navale di Yokosuka, a sud di Tokyo. Il Giappone ha firmato all'inizio di quest'anno un contratto per l'acquisto di 400 missili Tomahawk dagli Stati Uniti: un passo senza precedenti nella storia militare post-bellica del Paese, perché dota per la prima volta il Giappone di armi offensive in grado di proiettare la forza contro obiettivi sul territorio di Pesi terzi. (segue) (Git)