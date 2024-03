Corea del Sud-Italia: Italian Design Days, a Seul mostra su vasi di designer del '900

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 marzo, in occasione degli Italian Design Days di Seul, è stata inaugurata la mostra dal titolo "100 vasi di design italiano. Fabbricare valore: inclusività, innovazione e sostenibilità", a cura di Marco Meneguzzo e Enrico Morteo e realizzata dall’ambasciata d’Italia nella Repubblica di Corea, dall’Italian Trade Agency e dall’Istituto italiano di cultura a Seul. La mostra, visitabile presso High Street Italia fino al 5 aprile prossimo, oltre ad ospitare una rassegna di fotografie di vasi di designer italiani del Novecento, che hanno fatto la storia del design di interno, si è arricchita di alcuni significativi esemplari ammirabili dal vivo grazie al contributo di designer e aziende italiane e importatori coreani. A visitare la collezione esposta anche un pubblico d’eccezione grazie agli Italian Design Days 2024, che hanno visto la presenza di Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano e ambasciatrice del design per questa edizione, che il 21 marzo ha tenuto una conferenza ad High Street Italia dedicato ai giovani talenti nel settore del design. (segue) (Com)