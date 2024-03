Corea del Sud-Italia: Italian Design Days, a Seul mostra su vasi di designer del '900 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un progetto ideato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Italiano in collaborazione con la casa editrice di libri d'arte SKIRA. Quest’anno si è voluto porre l'accento sul processo produttivo, che porta alla creazione di oggetti di disegno industriale "belli" da un punto di vista estetico, ma anche di elevato valore "materiale", come risultato di materie prime di qualità e di processi di fabbricazione che uniscono alla tradizione e artigianalità le più moderne tecniche in termini tecnologici e di sostenibilità ambientale. (Com)