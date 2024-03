Imprese: idroelettrico, azienda indiana Nhpc ottiene prestito da banche giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca per la cooperazione internazionale del Giappone (Jbic) e altre banche giapponesi hanno concordato ieri di concedere finanziamenti d'importo massimo pari 20 miliardi di yen (130 milioni di dollari) all'azienda di Stato indiana del comparto idroelettrico Nhpc, nell'ambito di un ampliamento del portafoglio di progetti nel campo delle energie rinnovabili della Jbic. Al piano di finanziamento partecipano anche Mufg Bank e Bank of Yokohama. L'accordo punta a ridurre le emissioni di gas serra e l'inquinamento atmosferico in India, Paese ancora fortemente dipendente dai combustibili fossili. (Git)