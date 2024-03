Georgia-Italia: incontro fra ambasciatore D'Antuono e ministro Istruzione Amilakhvari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stretta collaborazione tra i due Paesi e i futuri progetti congiunti nel campo dell'istruzione, i brillanti risultati dell'intensa cooperazione tra le istituzioni georgiane e italiane nel campo dell'istruzione scolastica. Questi e tanti altri i temi discussi all'incontro tra l'ambasciatore d'Italia a Tbilisi Massimiliano D'Antuono e il ministro dell'Istruzione, della Scienza e della Gioventù della Georgia Giorgi Amilakhvari. Sono circa 8 mila, infatti, gli studenti di italiano presenti in 60 scuole georgiane pubbliche e private, riferisce la missione diplomatica a Tbilisi. Fra gli altri temi trattati l'introduzione con successo dell'esame della lingua italiana nel calendario ufficiale degli esami per i docenti, l'ulteriore rafforzamento dell'insegnamento dell'italiano in Georgia, i programmi di borse di studio, che consentono agli studenti georgiani di proseguire il proprio percorso formativo in Italia.(Rum)