Americhe: Organizzazione panamericana sanità, peggiore epidemia di dengue della storia

- Le Americhe affrontano la possibile peggiore epidemia di dengue della storia, secondo l'Organizzazione panamericana della sanità (Paho, sigla in inglese), che ha dichiarato oggi che i casi di dengue nella regione hanno raggiunto nei tre primi mesi del 2024 una cifra tre volte superiore a quella registrata nello stesso periodo dell'anno precedente. Quest'anno sono già stati registrati circa 3,5 milioni di casi di dengue e più di mille decessi nelle Americhe, che si estendono dal Canada alla punta meridionale del Cile e comprendono i Caraibi. Brasile, Argentina e Paraguay sono i Paesi più colpiti dalla malattia. Solo in Brasile, i dati del 27 marzo mostrano più di 2,3 milioni di casi, con 862 vittime e un tasso di incidenza del 1.141 casi per ogni 100 mila abitanti, una cifra mai vista negli anni precedenti. Secondo i dati del Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), circa 4 miliardi di persone vivono in aree a rischio di contrarre la dengue. Il numero corrisponde a circa metà della popolazione mondiale.(Res)