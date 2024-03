Colombia: Fmi, continua percorso verso stabilità economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Colombia continua il suo percorso verso un livello più sostenibile di domanda e di attività economica. Lo ha riferito il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell'ultimo rapporto sul Paese. Entro la fine del 2024 si prevede un aumento del Pil dell'1,1 per cento e un'inflazione al 5 per cento, sostenuta da politiche macroeconomiche "prudenti", riporta l'Fmi. Le basi economiche della Colombia e le sue politiche, riporta l'Fmi, supportano la ripresa, nonostante i rischi esterni - come le tensioni geopolitiche - e interni, come il fenomeno El Nino.(Mec)