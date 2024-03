Vietnam: crescita economica rallenta al 5,66 per cento nel primo trimestre (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa riunione straordinaria del 20 marzo il Comitato ha espulso dal partito uno dei suoi membri, Hoang Thi Thuy Lan. Alla dirigente, ex presidente del Consiglio provinciale di Vinh Phuc, sono state attribuite gravi violazioni delle regole del partito (come a Vo), ma anche di “leggi dello Stato” nell’adempimento dei suoi compiti: in particolare è stata accusata di aver ricevuto tangenti, oltre che di essersi “degradata nell’ideologia politica, nella moralità e nello stile di vita”. Come ha spiegato “Viet Nam News”, Hoang Thi Thuy Lan è stata arrestata dalla polizia all’inizio del mese perché avrebbe accettato tangenti nell’ambito della vicenda che ha coinvolto Phuc Son Group con accuse di evasione fiscale e frode di investitori in diversi progetti immobiliari. (Fim)