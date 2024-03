Onu: Usa, Giappone preparano bozza di risoluzione per vietare le armi nucleari nello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Giappone hanno approntato una bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu per sollecitare la messa al bando delle armi nucleari nello spazio esterno. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", che ha ottenuto una bozza del documento. La bozza di risoluzione giunge poche settimane dopo la circolazione di indiscrezioni in merito allo sviluppo di una nuova arma antisatellitare da parte della Russia, che potrebbe disporre di propulsione nucleare o essere armata con testate atomiche. La bozza ottenuta da "Kyodo" sollecita i Paesi membri dell'Onu a "non sviluppare armi nucleari o qualsiasi altro tipo di arma di distruzione di massa specificatamente progettata per essere collocata in orbita attorno alla Terra". La proposta poggerebbe su una politica di utilizzo pacifico dello spazio esterno che Stati Uniti e Giappone intendono adottare il mese prossimo, in occasione del viaggio di Stato del primo ministro giapponese Fumio Kishida a Washington. (Git)