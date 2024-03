Usa: Texas avvia indagine a carico del fornitore di Boeing Spirit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha avviato un'indagine a carico di Spirit Aerosystems, importante fornitore del colosso aerospaziale statunitense Boeing al centro dello scandalo legato ai molteplici guasti e incidenti aerei che hanno interessato aerei di linea prodotti dalla compagnia negli ultimi anni. Un comunicato diffuso ieri dall'ufficio di Paxton fa riferimento proprio a queste vicende, affermando che "su alcuni modelli del (l'aereo di linea) 737, apparenti difetti di fabbricazione hanno portato a numerosi incidenti preoccupanti o pericolosi, alcuni dei quali si sono verificati in volo". Il più noto di questi incidenti si è verificato lo scorso gennaio, quando un aereo 737 Max 9 della compagnia aerea Alaska Airlines ha subito il distacco di un portellone in volo. Segnalazioni di difetti di fabbricazione su fusoliere e altre componenti degli aerei di linea di Boeing, spesso fornite da Spirt Aerosystems, si sono susseguite più volte nei mesi scorsi. (segue) (Was)