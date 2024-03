Usa: Texas avvia indagine a carico del fornitore di Boeing Spirit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Boeing, Dave Calhoun, si dimetterà alla fine di quest'anno. Lo ha recentemente annunciato l'azienda, spiegando che la decisione rientra nel quadro di un più ampio rimpasto ai vertici in risposta ai recenti problemi emersi nei controlli di sicurezza. Il presidente della società, Larry Kellner, non si candiderà per la rielezione, mentre il capo della divisione per gli aerei commerciali, Stan Deal, si farà da parte immediatamente e sarà sostituito dalla direttrice operativa Stephanie Pope. Tali sviluppi giungono a circa tre mesi dall'incidente - senza vittime - avvenuto a bordo di un Boeing Max 9 operato da Alaska Airlines, che ha perso in volo un pannello senza quattro bulloni che lo tenevano attaccato alla fusoliera. Lo scorso febbraio Boeing aveva già annunciato la sostituzione di Ed Clark, vicepresidente per il programma 737 e direttore generale dello stabilimento dell'azienda a Renton, nello Stato di Washington, con Katie Ringgold, che sinora ha supervisionato le consegne dei 737 ai clienti. Nella stessa circostanza l'azienda aveva annunciato anche la creazione di un nuovo ruolo dirigenziale per la supervisione del controllo di qualità, affidato a un'altra vicepresidente dell'azienda, Elizabeth Lund. (segue) (Was)