Usa: presidenziali, Biden e i predecessori Obama e Clinton riuniti per un evento elettorale da record

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill, gli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton e i leader del Partito democratico di Camera e Senato - Chuck Schumer e Hackeem Jaffries - hanno partecipato ieri sera a un evento elettorale da record, che secondo le previsioni porterà nelle casse della campagna di rielezione di Biden oltre 25 milioni di dollari. L'evento, che si è svolto presso la Radio City Music Hall di New York e ha incluso esibizioni di personalità televisive e dello spettacolo, è culminato in una discussione di circa un'ora tra Biden, Obama e Clinton, moderata dal comico e conduttore televisivo Stephen Colbert. Obama, in particolare, è stato coprotagonista della serata, e ha accompagnato Biden nel volo a bordo dell'Air Force One da Washington a New York. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha tenuto un lungo discorso durante il quale ha sostenuto i meriti del primo mandato presidenziale di Biden, che sta ormai per giungere al termine. "Rieleggete Joe Biden come presidente, installate Hakeem Jeffries come presidente della Camera, mantenete il mio posto come leader della maggioranza al Senato e i prossimi quattro anni saranno ancora migliori di questi. Non avete ancora visto nulla", ha affermato Schumer. (segue) (Was)