Usa: presidenziali, Biden e i predecessori Obama e Clinton riuniti per un evento elettorale da record (2)

- Biden, Obama e Clinton hanno discusso diversi argomenti, inclusa l'economia e la crisi migratoria al confine con il Messico. Biden, però, ha scelto ancora una volta di concentrarsi sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, cui ha fatto più volte riferimento definendo il drammatico evento "un'insurrezione", di mettere in guardia dalla possibilità di una rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca, che a detta del presidente in carica costituirebbe un grave rischio per la democrazia. "Avrei dovuto tenere un discorso sull'economia, ma ho deciso che non potevo rimanere in silenzio", ha detto Biden ricordando il suo discorso di insediamento. "Così ho deciso di pronunciare un discorso sul sei gennaio, su quanto stava accadendo. Ho detto che era in corso una insurrezione, che andava affrontata. Ho sollecitato il presidente (uscente, Donald Trump) a fermarsi e fare il suo lavoro, richiamare questa gente. E' rimasto lì seduto nello Studio Ovale per diverse ore a guardare, senza fare un accidenti di nulla. Per questo mi sono sentito obbligato a intervenire anche se non avevo ancora giurato. Ero il presidente eletto". (segue) (Was)