Usa: presidenziali, Biden e i predecessori Obama e Clinton riuniti per un evento elettorale da record (3)

- Come sottolineato dalla stampa Usa, nella meticolosa coreografia del grandioso evento organizzato ieri sera dal Partito democratico si è registrata una sola nota stonata: diversi manifestanti hanno interrotto l'evento per protestare contro la Guerra a Gaza, e in apparenza anche contro il rischio di un conflitto nucleare con la Russia. Alle contestazioni ha risposto l'ex presidente Obama: "E' possibile per noi avere i cuori spezzati guardando persone innocenti che perdono la vita, e tentare al contempo di gestire la situazione in un modo che alla fine possa portare entrambi i popoli a vivere fianco a fianco pacificamente. Non è un compito facile", ha detto l'ex presidente. Commentando la crisi in corso a Gaza, Biden ha ribadito il sostegno della sua amministrazione a Israele e al diritto all'autodifesa dello Stato ebraico, ma ha lamentato le "troppe vittime innocenti" e ha chiesto ancora una volta che Israele non ostacoli l'afflusso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. (Was)