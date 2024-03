Ucraina: Kuleba, comprendiamo legami India-Russia, Nuova Delhi può influenzare Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina comprende che ci sono dei legami economici e tecnologici tra India e Russia e che ogni nazione sovrana ha il diritto di sviluppare relazioni con qualsiasi Paese ritenga opportuno. Lo ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba all'emittente televisiva indiana "Ndtv". "Ma se India e Russia sono così vicine, significa che l'India può influenzare il modo in cui si comporta la Russia e questo è uno dei motivi per cui la voce dell'India è così importante ma, in secondo luogo, non penso che questa relazione abbia un futuro per il motivo che ho menzionato. Penso che la relazione ucraino-indiana abbia più opportunità in futuro in questo senso", ha detto il ministro. (Inn)