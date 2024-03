Ucraina: Kuleba, India può coinvolgere Sud globale a sostenere nostra Formula di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India può svolgere un ruolo molto importante nel riunire più nazioni del Sud globale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in un'intervista all'emittente televisiva indiana "Ndtv" in occasione di una visita ufficiale di due giorni nel Paese dell'Asia meridionale. "Se Nuova Delhi siede al tavolo della Formula di pace, l'iniziativa avanzata dall'Ucraina per trovare una soluzione diplomatica alla guerra, allora molte altre nazioni si uniranno a questo sforzo", ha detto il ministro. Kuleba ha affermato che ciò non solo rafforzerà gli “eccellenti” legami tra India e Ucraina, ma anche il rispetto del diritto internazionale, ovvero "che non si possono cambiare i confini con la forza, che non si possono invadere i propri vicini, che non si possono commettere atrocità. Questo è il mondo di cui l'India trarrà beneficio e questo è il mondo che la Russia cerca di distruggerci" ha detto il ministro ucraino. (Inn)