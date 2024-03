Brasile-Francia: firmati 21 accordi durante visita Macron conclusa oggi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione francese, nota, era stata ribadita anche a gennaio dallo stesso Macron. "Non possiamo chiedere ai nostri industriali o ai nostri agricoltori di compiere sforzi in termini di biodiversità, in termini di riduzione delle emissioni e, al contrario, aprire il mercato europeo a persone che non fanno gli stessi sforzi". Un appello alla stretta finale sull'intesa è arrivato anche dalle due principali organizzazioni rappresentative dell'industria brasiliana: la Federazione delle industrie dello Stato di San Paolo (Fiesp), che ospitava l'evento, e la Confederazione nazionale dell'industria (Cni). Il presidente della Fiesp, Josue Gomes, ha affermato che l'accordo sarà vantaggioso "specialmente per la Francia". Il settore industriale ha visto la visita di Macron come una possibilità di concludere l'accordo, una "opportunità unica" per rafforzare la sua importanza per le economie dei blocchi e per i rapporti bilaterali tra Brasile e Francia. All'incontro erano presenti anche il ministro delle Finanze, Fernando Haddad e il ministro delle Miniere, Alexandre Silveira. (segue) (Brs)