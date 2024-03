Brasile: Bolsonaro chiede di riavere il passaporto per recarsi in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa dell'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha chiesto al giudice della Corte Suprema (Supremo tribunal federal, Stf), Alexandre de Moraes, di restituirgli il passaporto e autorizzarlo a recarsi in Israele tra il 12 e il 18 maggio. La richiesta è stata fatta lo scorso lunedì, 25 marzo, secondo quanto riferito dal legale dell'ex presidente, Fabio Wajngarten, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Wajngarten ha sottolineato che la richiesta di restituzione, "anche se a tempo determinato", si dà "in vista dell'invito a visitare Israele il mese prossimo". Bolsonaro e la sua famiglia sarebbero stati invitati, secondo quanto scritto nella petizione, dal primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, a visitare il Paese nel periodo in cui ricorre il giorno dell'Indipendenza di Israele, noto come "Yom HaAtzmaut". "Come è noto, le relazioni internazionali fanno parte dell'attività politica, così come l'ampliamento del dialogo con i leader mondiali", ha concluso il legale e assessore di Bolsonaro. (segue) (Brs)