Brasile: Bolsonaro chiede di riavere il passaporto per recarsi in Israele (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, la polizia federale del Brasile (Pf) ha detto che aprirà un'indagine per accertare "le circostanze" della presenza dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, presso l'ambasciata dell'Ungheria rivelata dal Nyt. Lo ha reso noto il quotidiano "Globo", specificando che la polizia indagherà su possibili violazioni di Bolsonaro alle restrizioni imposte dala Corte suprema. Il giudice Alexandre de Moraes ha dato 48 ore all'ex presidente per "spiegare perché ha trascorso due notti all'ambasciata ungherese". La difesa di Bolsonaro ha risposto ieri affermando che è "illogico" suggerire che l'ex presidente sia rimasto per due giorni nell'ambasciata ungherese per chiedere asilo o per sfuggire alle indagini. (Brs)