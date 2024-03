Baltimora: governo approva 60 milioni per la ricostruzione del ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden ha approvato fondi federali per 60 milioni di dollari da destinare ai lavori di emergenza necessari dopo il crollo del ponte Francis Scott Key a Baltimora, avvenuto dopo la collisione con una nave portacontainer che ha perso il controllo mentre lasciava il porto della città. Il dipartimento dei Trasporti Usa ha precisato in una nota che i fondi sono disponibili con effetto immediato, e che saranno impiegati per avviare la ricostruzione della struttura. “Questi finanziamenti aiuteranno lo Stato del Maryland ad avviare subito i lavori più urgenti”, ha detto il segretario Pete Buttigieg, aggiungendo che ulteriori fondi saranno approvati di pari passo con il proseguimento dei lavori. (Was)