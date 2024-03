Vietnam: crescita economica rallenta al 5,66 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Vietnam è cresciuta del 5,66 per cento su base annua tra gennaio e marzo scorsi, in calo rispetto al 6,7 per cento conseguito nel quarto trimestre dello scorso anno. Lo certificano i dati ufficiali pubblicati ieri dal governo di quel Paese. Sulla crescita hanno pesato il rallentamento degli scambi commerciali e la campagna di contrasto alla corruzione che ha colpito anche grandi società del Paese. Il Vietnam resta comunque attraente per numerose grandi aziende che cercano riparo dalle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina, rendendo il Vietnam una tra le economie dipendenti dalle esportazioni più dinamiche della regione asiatica. Per quest'anno il Vietnam punta a conseguire una crescita compresa tra il 6 e il 6,5 per cento: un obiettivo sostanzialmente analogo a quello mancato lo scorso anno, quando l'economia vietnamita è cresciuta in un anno del 5 per cento. In questi mesi le aziende attive nel Paese devono fare i conti con una domanda estera anemica e la difficoltà di ottenere prestiti e licenze, anche per effetto della campagna nazionale contro la corruzione che rallenta il lavoro dei funzionari pubblici e del settore bancario. (segue) (Fim)