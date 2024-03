Vietnam: crescita economica rallenta al 5,66 per cento nel primo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana Vo Thi Anh Xuan è diventata per la seconda volta presidente ad interim del Vietnam. La vicepresidente ha preso il posto di Vo Van Thuong, che si è dimesso l’altro il 20 marzo, e resterà in carica fino all’elezione del successore da parte dell’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale. Allo stesso modo l’anno scorso la leader politica era subentrata per due mesi, da gennaio a marzo, a Nguyen Xuan Phuc, anche lui dimessosi da presidente. Nata nel 1970 nella provincia meridionale di An Giang, laureata in chimica e con un master in gestione pubblica, Vo Thi Anh Xuan ha insegnato in una scuola superiore di My Thoi dal 1992 al 1996, prima di approdare alla politica, nel comitato provinciale del Partito comunista, in cui ha svolto diversi incarichi, diventandone segretaria nel 2015. Deputata da due legislature e membro del Comitato centrale del Partito, è stata eletta vicepresidente nel 2021. (segue) (Fim)