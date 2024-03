Imprese: Sony apre stabilimento per la produzione di sensori di immagini in Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica giapponese Sony Group ha avviato le operazioni presso un nuovo stabilimento di semiconduttori in Thailandia. Lo ha annunciato ieri l'azienda, precisando che lo stabilimento sito nella provincia di Pathum Thani, frutto di un investimento da 66 milioni di dollari, produrrà sensori di immagini per il settore automobilistico, che ne impiega in grandi volumi peri sistemi di guida assistita. Sony prevede di creare tramite il nuovo stabilimento 20mila nuovi posti di lavoro entro il 2026, inclusi circa 400 ingegneri. (segue) (Fim)