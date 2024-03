Brasile-Francia: firmati 21 accordi durante visita Macron conclusa oggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì, primo giorno di visita, Macron ha aperto la missione a Belem, capitale dello Stato del Parà che nel 2025 ospiterà il vertice mondiale delle Nazioni Unite contro il cambio climatico, Cop30. Macron ne ha approfittato per fare un'incursione nella foresta amazzonica assieme a Lula, giunto appositamente da Brasilia: le fotografie dei due capi di Stato tenendosi per mano, per aiutarsi nelle insidie della vegetazione tropicale hanno in fretta invaso la rete. Oltre a un tour per la città di Belem, il presidente transalpino si è quindi recato in visita all'isola di Combu, occasione per conoscere una fabbrica artigianale di cioccolato e per concedere al capo indigeno dell'etnia kayapo, Raoni Metuktire, l'Ordine nazionale della legion d'onore. Istituita da Napoleone Bonaparte nel 1802, trattasi della più alta onorificenza della Francia, concessa a cittadini francesi e stranieri che si distinguono per le proprie attività. Metuktire, 92 anni, ha dedicato la sua vita alla difesa dell'Amazzonia e dei popoli della foresta ed è ampiamente riconosciuto a livello internazionale. Francia e Brasile hanno anche lanciato "l'appello di Belem", un piano di investimenti pubblici e privati di circa 1 miliardo di euro per i prossimi quattro anni, da destinare a progetti scientifici e conservativi per l'Amazzonia. (segue) (Brs)