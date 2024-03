Brasile-Francia: firmati 21 accordi durante visita Macron conclusa oggi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo giorno di visita, Macron e Lula si sono trasferiti a Itaguai, nello Stato di Rio de Janeiro. I due presidenti hanno partecipato alla cerimonia di lancio di un sottomarino costruito in collaborazione tra i due Paesi presso la base navale locale. Madrina del varo, la first lady Rosangela "Janja" da Silva. L'occasione ha permesso ai due presidenti di tracciare l'ipotesi dell'ampliamento dell'associazione strategica, proprio sui temi della difesa. "Sono qui per celebrare 16 anni di cooperazione nella produzione di sottomarini e per dire che nei prossimi decenni vogliamo andare oltre e lanciare progetti più ambiziosi", ha detto Macron. "Vogliamo che Brasile e Francia siano grandi e potenti perché la situazione nel mondo ci preoccupa", ha aggiunto. Lula, da parte sua, ha anticipato la creazione di un Comitato bilaterale sugli armamenti con l'obiettivo di sviluppare sinergie e promuovere un maggiore equilibrio nel commercio dei prodotti della difesa. (segue) (Brs)