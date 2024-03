Portogallo: Montenegro presenta squadra governo in una legislatura in salita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Luis Montenegro è il terzo esecutivo portoghese con più donne tra i ministri: 7 su 17, pari al 41 per cento. Nello specifico, oltre a Martins, si tratta di: Rita Judice (Giustizia), Margarida Blasco (Interno), Maria do Rosario Palma Ramalho (Lavoro, Solidarietà e Sicurezza sociale), Maria da Graca Carvalho (Ambiente ed Energia), Margarida Balseiro Lopes (Gioventù e Modernizzazione) e Dalila Rodrigues (Cultura). Solo negli ultimi due governi del socialista Antonio Costa ci sono state più donne: 8 su 19 (il 42 per cento) e 9 su 18 (il 53 per cento). Nonostante le pressioni delle ultime settimane, Montenegro ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale di escludere il partito di estrema destra Chega dall'esecutivo. Il premier designato dovrà fare però i conti con un'Assemblea della Repubblica che non può assicurare un appoggio politico, dato il peso della formazione sovranista. Nella giornata di ieri, Montenegro ha incontrato il premier uscente, Antonio Costa, per iniziare il processo di transizione. (Spm)