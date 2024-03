Superbonus: Trancassini (Fd'I), grazie al governo per attenzione aree cratere sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio del sottosegretario all'Economia e finanze Lucia Albano sul decreto Superbonus "è un’ottima notizia che dimostra la grande attenzione del governo Meloni nei confronti delle necessità e delle istanze delle aree del cratere sismico”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini. “Ringrazio il presidente Meloni, il ministro dell’economia Giorgetti e il sottosegretario Albano per il grande impegno dimostrato sulla ricostruzione a tutela delle nostre comunità” conclude Trancassini. (Com)