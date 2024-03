Brasile-Francia: firmati 21 accordi durante visita Macron conclusa oggi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Macron è proseguita a San Paolo, cuore produttivo del Paese, con la partecipazione a un forum economico con imprenditori di entrambi i Paesi. Incalzato dai media e dalle stesse autorità del Brasile, Macron è tornato a bocciare l'accordo Ue-Mercosur, nella sua formulazione attuale. Un testo che "è stato negoziato 20 anni fa", ha spiegato il capo dello Stato. "Ci sono poche possibilità sul fatto che l'accordo corrisponda all'ordine del mondo così come è oggi", ha aggiunto il titolare dell'Eliseo. "In questo accordo non c'è niente che prenda in considerazione il tema della biodiversità e del clima", ha proseguito Macron. Era stato lo stesso vice presidente del Brasile, Geraldo Alckmin, anch'egli presente al forum, a sollecitare una presa di posizione sul tema. "Chiederò conto dell'accordo. Aprire il mercato è fondamentale per conquistare il mercato", ha detto. (segue) (Brs)