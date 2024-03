Sudan: generale Kabashi, accogliamo con favore qualsiasi appello alla pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comandante delle Forze armate sudanesi (Saf), Generale Shameldein Kabashi, accoglie con favore qualsiasi appello alla pace, rivolgendosi alle forze di supporto rapido (Rsf) perché si impegnino con l'accordo di Jeddah. Lo ha detto Kabashi durante il discorso tenuto oggi alla consegna delle truppe al movimento di liberazione sudanese guidato da Mini Arko Minawi nello stato di Algadaref. Kabashi ha sottolineato che le truppe supporteranno le forze della Saf a liberare diverse città dalle forze Rsf. Ha confermato che le Saf non entrerà in nessun processo politico a meno che non risolva le questioni militari. Infine ha spiegato che il ruolo della resistenza popolare è supportare la Saf e ha sottolineato l'importanza di controllare la Resistenza popolare secondo la legge, indincando che può diventare un prossimo pericolo se il suo operato non è controllato dalle forze armate.(Res)