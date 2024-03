Difesa: Crosetto, grazie Meloni per visita a Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ringraziato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la visita ai militari italiani disipiegati in Libano. "Grazie Presidente Giorgia Meloni per la sua vicinanza vera a tutte le donne e gli uomini della Difesa", ha scritto il ministro su X.(Rin)