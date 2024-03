Usa: indagini impeachment, repubblicani chiedono a Biden di testimoniare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno invitato formalmente il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a testimoniare nel quadro delle indagini parlamentari relative all’avvio di una possibile procedura di impeachment nei suoi confronti. In una lettera inviata oggi, il presidente del comitato per il monitoraggio della Camera, il repubblicano James Comer, ha chiesto a Biden di testimoniare il prossimo 16 aprile. La data coincide quasi perfettamente con l’avvio del processo a Donald Trump per i pagamenti inviati alla pornoattrice Stormy Daniels durante la campagna elettorale del 2016, la cui prima udienza è fissata per il 15 aprile. La scorsa settimana, dopo che Comer ha annunciato le sue intenzioni, il portavoce dell’ufficio legale della Casa Bianca, Ian Sams, ha scritto sulla piattaforma X che il comitato “ha ascoltato più di 20 testimoni, e tutti hanno confermato che il presidente Biden non ha fatto nulla di sbagliato: si tratta di un teatrino politico”. (Was)