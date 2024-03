Brasile-Francia: firmati 21 accordi durante visita Macron conclusa oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta della prima visita del presidente francese in Brasile. Visita che ha sin qui permesso di mostrare una buona sintonia personale con l'omologo Lula, e ha avviato le basi per intensificare il rapporto di cooperazione sui temi della difesa. Macron ha però anche ribadito la sua contrarietà alla chiusura dell'Accordo commerciale tra Unione europea e Mercato comune del sud (Mercosur), l'area di integrazione cui appartengono Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Inoltre, il capo di Stato francese ha dichiarato che l'invito al vertice G20 al presidente russo Vladimir Putin dovrà essere fatto sulla base di una decisione comune. "Il senso di questo gruppo sta nel fatto che sia consensuale", ha detto Macron, sottolineando poi "il lavoro della diplomazia brasiliana". Se un simile invito potrà essere "utile bisogna farlo", ma "se crea divisioni senza dubbio no", ha aggiunto il capo dello Stato francese. (segue) (Brs)