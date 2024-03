Brasile-Francia: firmati 21 accordi durante visita Macron conclusa oggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due presidenti si sono trovati d'accordo sulla gravità del quadro nel quale si stanno preparando le elezioni in Venezuela, che "non può essere considerato democratico" secondo il leader francese. Macron ha ricordato che la Francia ha cercato di avere "diverse mediazioni". "Bisogna fare tutto il possibile per convincere il presidente Maduro e il suo sistema di reintegrare tutti i candidati che si presentano, e in seguito creare le condizioni più trasparenti delle organizzazioni di queste elezioni attraverso osservatori regionali e internazionali", ha aggiunto il presidente francese. Lula ha affermato che "non c'è alcuna spiegazione politico-giuridica per vietare a un avversario di essere candidato". Il presidente brasiliano ha sostenuto che nel suo Paese "tutti gli avversari sono trattati alle stesse condizioni" e che "qui è vietato vietare" a meno che non ci sia una "punizione giudiziaria". Macron ha poi aggiunto: "Non disperiamo, ma la situazione è grave ed è peggiorata con l'ultima decisione". (segue) (Brs)