Brasile-Francia: firmati 21 accordi durante visita Macron conclusa oggi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un budget stimato di 40 miliardi di reais (circa 7,4 miliardi di euro), il sottomarino nominato "Tonelero" è il terzo ad essere costruito interamente in Brasile attraverso il Programma di sviluppo di sottomarini (Prosub) della Marina brasiliana, un'iniziativa nata da un accordo firmato tra i due Paesi nel 2008, durante il secondo mandato di Lula, che prevede il trasferimento tecnologico tra Brasile e Francia. Il programma intende consegnare quattro sottomarini convenzionali e uno nucleare entro il 2033. Due sottomarini costruiti attraverso il programma sono già operativi. Il sottomarino sarà utilizzato per rafforzare il pattugliamento delle aree dell'Atlantico sud e della cosiddetta "Amazonia azul", che corrispondono alle frontiere che delimitano le acque territoriali brasiliane. Nominato "Tornelero", un omaggio alla principale azione navale della Marina Imperiale brasiliana nella Guerra del Plata (1851-1852), il sottomarino è il terzo di quattro mezzi navali a propulsione diesel-elettrica. Con 71,6 metri di lunghezza e un peso di 1.870 tonnellate, il sottomarino ha capacità per 35 militari e si basa sul modello francese "Scorpene". (segue) (Brs)