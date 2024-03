Ue: presidente Rassemblement National, punto a "esplosione" gruppo Ecr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha dichiarato di puntare su una "esplosione" del gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), del quale fa parte anche Fratelli d'Italia. "Possiamo ragionevolmente sperare di essere il terzo gruppo del Parlamento" di Bruxelles, ha affermato Bardella parlando delle prossime elezioni europee in un incontro organizzato dal quotidiano "Politico" e dal think tank Europa Nova. In Francia i sondaggi danno in ampio vantaggio Bardella, capolista del suo partito. (Res)