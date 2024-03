Usa: Biden arrivato alla raccolta fondi con Obama e Clinton a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato al Radio City Music Hall a New York, per la raccolta fondi organizzata oggi insieme a due dei suoi predecessori democratici, Barack Obama e Bill Clinton. L’arrivo del presidente è stato comunicato dalla Casa Bianca, la quale ha aggiunto che l’evento, organizzato dalla direttrice di Vogue America, Anna Wintour, ha già raccolto una cifra record di fondi pari a 25 milioni di dollari. La raccolta fondi, la prima che vede la partecipazione di tre presidenti, si svolge lo stesso giorno in cui anche Donald Trump si trova a New York, dopo avere partecipato alla veglia per l’agente di polizia Jonathan Diller, ucciso lunedì scorso a colpi di arma da fuoco durante il servizio. La presenza di Obama e Clinton, rispettivamente il 44mo e il 42mo presidente Usa, è una nuova dimostrazione dell’impegno dei due a favore della campagna elettorale di Biden, per impedire il ritorno di Trump alla Casa Bianca. (Was)