Difesa: Crosetto, grazie Meloni per visita a Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ringraziato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la visita ai militari italiani disipiegati in Libano. "Grazie Presidente Giorgia Meloni per la sua vicinanza vera a tutte le donne e gli uomini della Difesa", ha scritto il ministro su X.(Rin)