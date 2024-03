Brasile-Francia: firmati 21 accordi durante visita Macron conclusa oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile e la Francia hanno firmato oggi 21 dichiarazioni d'intenti su diversi temi in occasione della visita del presidente francese, Emmanuel Macron, nel Paese sudamericano, che si è conclusa oggi alla capitale Brasilia. I principali riguardano la cooperazione legale in materia penale, la lotta contro l'estrazione mineraria illegale, la sicurezza sullo scambio di informazioni classificate e protette, il rafforzamento della cooperazione per garantire l'integrità dello spazio informativo e la cooperazione scientifica, tecnologica e innovativa nel campo della biodiversità. "Oggi abbiamo adottato un nuovo piano d'azione che estende la nostra collaborazione a nuove aree come il finanziamento della transizione energetica, la bioeconomia, l'agricoltura, la pubblica amministrazione, i temi digitali, l'intelligenza artificiale, i diritti umani e l'uguaglianza di genere, che ora occuperanno la nostra agenda bilaterale e riflettono gli oltre 20 accordi che abbiamo firmato", ha detto il presidente del Brasile, Luis Inacio Lula da Silva. (segue) (Brs)