Roma: Sinistra Italiana, la situazione a Lazio DiSCo è inaccettabile

- Sinistra Italiana Roma è a fianco degli studenti e delle studentesse di Primavera Degli Studenti, Minerva e Udu dopo lo scoppio del caso blatte nelle residenze del Lazio. "Il caso delle residenze LazioDiSCo scoppiato negli ultimi giorni attenta al diritto alla salute, diritto allo studio e all'abitare degli studenti fuorisede di Roma. Il commissario Ciardi evita le responsabilità" scrive in una nota il segretario di Sinistra Italiana Roma e Area Metropolitana, Mauro Coldagelli. "C'è bisogno che il governo di questa regione cominci a lavorare senza cercare capri espiatori per assicurare l'accesso al diritto allo studio a tutti gli studenti di questa città, a prescindere dalla loro condizione economica. Ci assicureremo che questo avvenga: i nostri consiglieri di riferimento in Regione Lazio daranno battaglia perché si concluda il commissariamento di LazioDiSCo", conclude la nota. La consigliera del Polo Progressita, Alessandra Zeppieri, vicepresidente della commissione scuola/lavoro/formazione, intanto ha richiesto lo stenografico della riunione per accertare l'origine delle affermazioni razziste attribuite a Ciardi e afferma: "A quanto rappresentato registro un tentativo insostenibile da parte di LazioDisco e della Regione di colpevolizzare studenti e studentesse, evadendo ogni responsabilità degli enti. Vengono pronunciate inaudite frasi razziste che se pur riportate, aggravano ancora di più la posizione manchevole del commissario Ciardi".(Com)