Tim: presentata lista Merlyn, Paolucci presidente e Siragusa Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo Merlyn Partners ha presentato una lista di dieci candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione di Tim. Umberto Paolucci è il candidato alla presidenza e Stefano Siragusa come amministratore delegato. È quanto emerge da una nota del fondo. Nella lista sono presenti anche i nomi di Ersilia Vaudo, Niccolò Ragnini, Ida Panetta, Ottavia Orlandoni, Boris Nemšic, Robert Hackl, Paul Doany, e Barbara Oldani. "Si tratta di una rosa di candidati - continua la nota - composta da 4 donne e 6 uomini, per un totale di 9 indipendenti selezionata in modo tale da assicurare l’inserimento di candidature esterne di elevato profilo, portatrici di esperienze diversificate, che possano contribuire allo sviluppo futuro della Società". (Com)