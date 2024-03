Brasile: Bolsonaro chiede di riavere il passaporto per recarsi in Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaporto di Bolsonaro è stato sequestrato l'8 febbraio, quando la Polizia federale (Pf) ha avviato un'operazione denominata "Tempus Veritatis" sul presunto colpo di Stato organizzato per non riconoscere le elezioni del 2022. L'operazione, legata all'indagine effettuata dalla Procura e autorizzata dalla Corte suprema, ha portato, oltre al sequestro del passaporto di Bolsonaro, anche all'arresto di due suoi ex collaboratori, Felipe Martins e Marcelo Camara. (segue) (Brs)