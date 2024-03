Brasile: Bolsonaro chiede di riavere il passaporto per recarsi in Israele (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito Bolsonaro ha confermato il suo soggiorno all'ambasciata durante un evento del Partito liberale (Pl) tenutosi a San Paolo, dichiarando di frequentare le ambasciate e di parlare con i diplomatici. "Abbiamo buone relazioni internazionali e tutt'oggi mantengo rapporti con alcuni capi di Stato in tutto il mondo", ha detto l'ex presidente, aggiungendo che il suo passaporto è stato sequestrato, "altrimenti sarei andato in Israele con Tarcisio e Caiado". La settimana scorsa i governatori degli Stati di San Paolo e Goias, Tarcisio de Freitas e Ronaldo Caiado, hanno incontrato a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. Bolsonaro sarebbe stato invitato direttamente da Netanyahu attraverso una lettera personale, ma non ha potuto viaggiare perché ha avuto il passaporto sequestrato dalla Polizia federale (Pf). (segue) (Brs)