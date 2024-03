© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I test psicoattitudinali per i magistrati non sono lesa maestà". Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera, ai microfoni dei telegiornali. "Sono previsti per tante altre professioni e non crolla il mondo. I giustizialisti trovino altri argomenti, ci fanno più figura", conclude. (Rin)